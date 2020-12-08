Санду намерена обсудить с Москвой долг Молдавии за российский газ
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«Я озвучила давнюю позицию Молдавии, что жители правого берега Днестра не должны платить долг за газ, поскольку они платят вовремя, нужно выяснить, откуда взялся этот долг», — приводит РИА Новости её слова.
Санду намерена провести переговоры с Россией по поиску решения данного вопроса.
Ранее Санду в интервью РБК заявила, что Молдавия не будет признавать долг за газ, который использовали потребители неподконтрольного ей левобережья Днестра, где расположена самопровозглашённая Приднестровская Молдавская республика.