Санду намерена обсудить с Москвой долг Молдавии за российский газ

Избранный молдавский лидер Майя Санду намерена провести с Москвой переговоры по вопросу задолженности Молдавии за российский газ, который использовали жители непризнанного Приднестровья.

«Я озвучила давнюю позицию Молдавии, что жители правого берега Днестра не должны платить долг за газ, поскольку они платят вовремя, нужно выяснить, откуда взялся этот долг», — приводит РИА Новости её слова.

Санду намерена провести переговоры с Россией по поиску решения данного вопроса.

Ранее Санду в интервью РБК заявила, что Молдавия не будет признавать долг за газ, который использовали потребители неподконтрольного ей левобережья Днестра, где расположена самопровозглашённая Приднестровская Молдавская республика.