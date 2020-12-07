Санду продолжит диалог с Россией по утилизации боеприпасов в Приднестровье

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Избранный президент Молдавии Майя Санду намерена продолжить диалог с Россией по вопросам утилизации боеприпасов со складов в непризнанном Приднестровье.
Санду продолжит диалог с Россией по утилизации боеприпасов в Приднестровье
  • © REUTERS/Vladislav Culiomza

Санду отметила, что позиции России и Молдавии по данному вопросу разнятся. 

«И в этой ситуации надо попробовать продолжить диалог. Я верю, что есть шансы найти решение, так как в прошлом году, когда я возглавляла правительство, мы начали диалог (с Россией. — RT) по поводу утилизации боеприпасов», — приводит ТАСС её слова в интервью телеканалу Pro TV.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что прекращение контроля за складом боеприпасов в Приднестровье чревато серьёзными последствиями.

30 ноября Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских миротворцев. По её словам, миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.

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