Санду продолжит диалог с Россией по утилизации боеприпасов в Приднестровье

Избранный президент Молдавии Майя Санду намерена продолжить диалог с Россией по вопросам утилизации боеприпасов со складов в непризнанном Приднестровье.

Санду отметила, что позиции России и Молдавии по данному вопросу разнятся.

«И в этой ситуации надо попробовать продолжить диалог. Я верю, что есть шансы найти решение, так как в прошлом году, когда я возглавляла правительство, мы начали диалог (с Россией. — RT) по поводу утилизации боеприпасов», — приводит ТАСС её слова в интервью телеканалу Pro TV.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что прекращение контроля за складом боеприпасов в Приднестровье чревато серьёзными последствиями.

30 ноября Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских миротворцев. По её словам, миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.