Санду продолжит диалог с Россией по утилизации боеприпасов в Приднестровье
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Санду отметила, что позиции России и Молдавии по данному вопросу разнятся.
«И в этой ситуации надо попробовать продолжить диалог. Я верю, что есть шансы найти решение, так как в прошлом году, когда я возглавляла правительство, мы начали диалог (с Россией. — RT) по поводу утилизации боеприпасов», — приводит ТАСС её слова в интервью телеканалу Pro TV.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что прекращение контроля за складом боеприпасов в Приднестровье чревато серьёзными последствиями.
30 ноября Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских миротворцев. По её словам, миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ.