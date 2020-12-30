Захарова назвала «заявлением из преисподней» слова Кулебы о Крыме
- © РИА Новости / МИД РФ
«Заявление из преисподней», — написала Захарова в Facebook.
Ранее Кулеба заявил о намерении сделать так, чтобы вопрос Крыма стал «адской темой» для России.
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отметила, что такое заявление «ничем не отличается от предыдущих подобных высказываний». По её мнению, это «бессмысленная больная фантазия украинских дипломатов».
Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося на полуострове в 2014 году. Тогда подавляющая часть его жителей выступили за воссоединение с Россией.