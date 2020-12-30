На Украине выявили 7986 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 7986 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 1 045 348 случаев инфицирования коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За прошедшие 24 часа в стране умерли 243 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине скончались 18 324 пациента с COVID-19, 698 190 человек вылечились.

Ранее власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.