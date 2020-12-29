На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

Короткая ссылка
Закон о продлении особого статуса Донбасса был опубликован в парламентской газете «Голос Украины», в результате чего он официально вступил в силу.
На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он был продлён до 31 декабря 2021 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить