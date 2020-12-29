На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса
Закон о продлении особого статуса Донбасса был опубликован в парламентской газете «Голос Украины», в результате чего он официально вступил в силу.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что он был продлён до 31 декабря 2021 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.
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