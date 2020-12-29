На Украине выявили 6988 новых случаев коронавируса за сутки
- Reuters
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За прошедшие 24 часа в стране умерли 232 пациента с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине скончался 18 081 пациент с COVID-19, 681 835 человек вылечились.
Ранее власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.