В Нагорном Карабахе прокомментировали заявление Минобороны Азербайджана
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- РИА Новости
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего и ранении ещё одного солдата в Ходжавендском районе.
«Вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха, ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях, не было зарегистрировано никаких инцидентов», — приводит РИА Новости сообщение официального инфоцентра Карабаха.
В тексте уточняется, что армянская сторона не произвела ни одного выстрела.
В пресс-релизе на сайте Минобороны Армении говорится, что Армия обороны Нагорного Карабаха «строго соблюдает режим прекращения огня».