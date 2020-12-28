В Нагорном Карабахе прокомментировали заявление Минобороны Азербайджана

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) прокомментировало заявление оборонного ведомства Азербайджана.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего и ранении ещё одного солдата в Ходжавендском районе.

«Вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха, ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях, не было зарегистрировано никаких инцидентов», — приводит РИА Новости сообщение официального инфоцентра Карабаха.

В тексте уточняется, что армянская сторона не произвела ни одного выстрела.

В пресс-релизе на сайте Минобороны Армении говорится, что Армия обороны Нагорного Карабаха «строго соблюдает режим прекращения огня».