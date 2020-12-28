Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего

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Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего и ранении ещё одного солдата.
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте азербайджанского оборонного ведомства. 

Отмечается, что 27 декабря было совершено «нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района».

«В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооружённой группировки были уничтожены», — заявили в Минобороны Азербайджана.

В пресс-релизе на сайте Минобороны Армении говорится, что Армия обороны Нагорного Карабаха «строго соблюдает режим прекращения огня».

 

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