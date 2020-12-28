Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего и ранении ещё одного солдата.

Об этом говорится на сайте азербайджанского оборонного ведомства.

Отмечается, что 27 декабря было совершено «нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района».

«В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооружённой группировки были уничтожены», — заявили в Минобороны Азербайджана.

В пресс-релизе на сайте Минобороны Армении говорится, что Армия обороны Нагорного Карабаха «строго соблюдает режим прекращения огня».