Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил в эфире интернет-канала «Апостроф», что «проект «Новороссия» не закончился».

«Все думают, что это всё. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области», — заявил Москаль.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявлял, что власти Украины в 2014 году осознанно «отрезали» Донбасс и «отдали» Крым для достижения своих политических целей.

Также бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина прекратит существовать, если президент страны Владимир Зеленский сохранит свой пост.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.