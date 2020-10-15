Депутат Рады заявил об умышленной потере Киевом Крыма и Донбасса

Власти Украины в 2014 году осознанно «отрезали» Донбасс и «отдали» Крым для достижения своих политических целей. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Ещё раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — заявил он в эфире телеканала Newsone.

Кива отметил, что украинские власти действовали «по подготовленному плану» и заранее вывели из Крыма войска.

«Мы отдали Крым, легализуя тот переворот, который произошёл у нас в 2014 году», — сказал политик.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.