Минобороны рассказало о ходе разминирования в Карабахе

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В Министерстве обороны России рассказали о ходе разминирования в Нагорном Карабахе.

«За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 300 га местности, более 120 км дорог, 505 домостроений. Обнаружено и обезврежено более 12 тыс. взрывоопасных предметов», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне».

В ведомстве добавили, что «боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности».

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что вся гуманитарная помощь, которая была доставлена в Нагорный Карабах из России, развезена адресатам, сообщили в пресс-службе МЧС.

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