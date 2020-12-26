МЧС доставило гуманитарную помощь адресатам в Карабахе
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«Гуманитарная помощь, прибывшая по железной дороге, полностью распределена по районам Нагорного Карабаха», — цитирует ТАСС сообщение.
Груз уже активно используется в восстановлении социально значимых объектов и жилых домов.
Последняя партия гуманитарной помощи была доставлена в районы Мартуни и Мардакерт.
25 декабря за сутки в Нагорный Карабах из Армении прибыли ещё 466 беженцев. Всего после окончания боевых действий в регион вернулись более 43 тыс. жителей.