МЧС доставило гуманитарную помощь адресатам в Карабахе

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Вся гуманитарная помощь, которая была доставлена в Нагорный Карабах из России, была развезена адресатам, сообщили в пресс-службе МЧС.
МЧС доставило гуманитарную помощь адресатам в Карабахе
  • РИА Новости
  • © МЧС РФ

«Гуманитарная помощь, прибывшая по железной дороге, полностью распределена по районам Нагорного Карабаха», — цитирует ТАСС сообщение.

Груз уже активно используется в восстановлении социально значимых объектов и жилых домов.

Последняя партия гуманитарной помощи была доставлена в районы Мартуни и Мардакерт.

25 декабря за сутки в Нагорный Карабах из Армении прибыли ещё 466 беженцев. Всего после окончания боевых действий в регион вернулись более 43 тыс. жителей.

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