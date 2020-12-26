МЧС доставило гуманитарную помощь адресатам в Карабахе

Вся гуманитарная помощь, которая была доставлена в Нагорный Карабах из России, была развезена адресатам, сообщили в пресс-службе МЧС.

РИА Новости

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