В Карабах из Армении вернулись ещё 466 беженцев
- AFP
«Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Сегодня доставлены 466 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт», — приводит сообщение РИА Новости.
В ведомстве отметили, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места проживания, оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают гражданскую инфраструктуру.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Южный Кавказ постепенно становится регионом стабильности, а не противоречий.