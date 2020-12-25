В Карабах из Армении вернулись ещё 466 беженцев

За сутки в Нагорный Карабах из Армении прибыли ещё 466 беженцев. Всего после окончания боевых действий в регион вернулись более 43 тыс. жителей, сообщает Минобороны России.

«Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Сегодня доставлены 466 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах, обеспечивают безопасное возвращение граждан в места проживания, оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают гражданскую инфраструктуру.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Южный Кавказ постепенно становится регионом стабильности, а не противоречий.