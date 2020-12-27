В Карабах за сутки вернулись 840 беженцев из Армении
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«Сегодня доставлены 840 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что всего в Карабах после прекращения боевых действий вернулись около 46 тыс. жителей.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Южный Кавказ постепенно становится регионом стабильности, а не противоречий.