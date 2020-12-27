Российские миротворцы сопроводили колонны ВС Азербайджана в Карабахе

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Российские миротворцы обеспечили безопасное прохождение восьми автомобильных колонн ВС Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские миротворцы сопроводили колонны ВС Азербайджана в Карабахе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн Вооружённых сил Азербайджана через Лачинский коридор и участок дороги Шуша — Красный Базар — Каджар», — говорится в информационном бюллетене российского оборонного ведомства. 

В Минобороны отметили, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения.

Ранее пиротехники МЧС России сообщили, что обнаружили более 10 тыс. взрывоопасных предметов в Карабахе.

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