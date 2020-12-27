МЧС обнаружило более 10 тыс. боеприпасов в Карабахе

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Пиротехники МЧС России, которые проводят разминирование территории Нагорного Карабаха, обнаружили более 10 тыс. боеприпасов с начала работы.

«Специалисты отряда «Лидер» МЧС России продолжают пиротехнические работы в Нагорном Карабахе. К настоящему моменту ими обследовано почти 53 га территорий и обнаружено свыше 10 тыс. взрывоопасных предметов», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Основные работы ведутся в Айгестане Аскеранского района и его окрестностях.

Все боеприпасы были переданы в Центр гуманитарного разминирования для утилизации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Арой Айвазяном проблемы нагорнокарабахского конфликта.

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