Главы МИД России и Армении обсудили проблемы Нагорного Карабаха

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону обсудил с армянским коллегой Арой Айвазяном проблемы нагорнокарабахского конфликта.
Главы МИД России и Армении обсудили проблемы Нагорного Карабаха
  • Reuters

«Стороны продолжили обмен мнениями по текущим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание было уделено обсуждению нагорнокарабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября сего года лидерами России, Азербайджана и Армении», — сообщили в МИД России.

18 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял директора ФСБ России Александра Бортникова, они обсудили трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху

24 декабря начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе был развёрнут для предотвращения гуманитарной катастрофы и защиты местного населения.

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