На Украине за сутки зафиксировали 6113 новых случаев коронавируса

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На Украине за сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 6113 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 1 025 989, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
На Украине за сутки зафиксировали 6113 новых случаев коронавируса
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

«6113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработника», — написал он в Facebook.

За минувшие сутки на Украине госпитализировали 1674  пациента с коронавирусом, умерли 72 заболевших COVID-19.

За время пандемии в стране зарегистрировано 17 774 летальных случая, связанных с коронавирусом. При этом после перенесённой инфекции вылечились 658 538 человек.

Ранее глава украинского парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий рассказал об идее, которая, по его мнению, позволит Украине получить вакцину от COVID-19 «вне очереди».

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