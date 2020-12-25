В Киеве придумали вариант получения вакцины от COVID-19 «вне очереди»

Глава украинского парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий рассказал об идее, которая, по его мнению, позволит Украине получить вакцину от COVID-19 «вне очереди».

Как сообщает «Украина 24», депутат выразил мнение, что страна сможет оперативно получить необходимые препараты, если предоставит свои самолёты «Мрия» для перевозки вакцин по всему миру.

По его словам, украинские самолёты можно оборудовать специальной аппаратурой для поддержания низкой температуры, необходимой для хранения вакцин.

«Можно оборудовать специальным оборудованием для поддержания температуры... и за это ускорить получение вакцины, если мы будем доставлять эту вакцину на другие заказы, которые поступают к компаниям-производителям. Мы будем просить, чтобы получить вне очереди, вне квоты вакцины», — сказал он.

Вместе с этим Радуцкий отметил, что, согласно договору, который правительство подписало в рамках международного механизма COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля — начале марта 2021 года.

Ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам бюджета согласовал выделение 1,4 млрд гривен из бюджета 2020 года на закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.