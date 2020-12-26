На Украине в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Отмечается, что полиция перекрыла движение и эвакуировала жителей из двух близлежащих жилых домов.
«26 декабря в 13:58 в Житомире по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок. Жертв и пострадавших нет. Цистерна не повреждена», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Каменец-Подольском Хмельницкой области Украины два человека погибли в результате аварии.