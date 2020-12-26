На Украине в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом

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В украинском городе Житомир произошло ДТП, в результате которого перевернулась автоцистерна с газом.
На Украине в результате ДТП перевернулась автоцистерна с газом
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Отмечается, что полиция перекрыла движение и эвакуировала жителей из двух близлежащих жилых домов.

«26 декабря в 13:58 в Житомире по ул. Чудновская водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок. Жертв и пострадавших нет. Цистерна не повреждена», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Каменец-Подольском Хмельницкой области Украины два человека погибли в результате аварии.

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