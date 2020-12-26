В Литву прибыла партия вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Арунас Дулькис.

По его словам, препараты доставили в Литву в субботу в 03:15 (04:15 мск).

Как отметила канцлер Минздрава Юргита Гребенковене, транспортировка вакцины в Литву из Бельгии осуществлялась по суше.

«Когда транспорт с препаратами подошёл к литовской границе, безопасность перевозки была обеспечена полицейскими бригадами, которые продолжат сопровождать груз как на склады, так и в пять крупных больниц Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляя и Паневежиса, где в воскресенье начнётся вакцинация», — цитирует её РИА Новости.

24 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые партии вакцины Pfizer и BioNTech направлены в 27 стран Евросоюза.