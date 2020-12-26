На Украине за сутки зафиксировано 7709 новых случаев коронавируса

На Украине за сутки коронавирусная инфекция обнаружена у 7709 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 1 019 876, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«7709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 26 декабря 2020 года. В частности, заболели 366 детей и 198 медработников», — написал он в Facebook.

За минувшие сутки на Украине госпитализировали 2888 пациентов с коронавирусом, умер 121 заболевший COVID-19.

За время пандемии в стране зарегистрировано 17 702 летальных случая, связанных с коронавирусом. При этом после перенесённой инфекции вылечились 651 917 человек.

Ранее глава украинского парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий рассказал об идее, которая, по его мнению, позволит Украине получить вакцину от COVID-19 «вне очереди».