Глава Приднестровья заявил о готовности к переговорам с Молдавией
«Наша же позиция остаётся прежней. Мы готовы к диалогу — как в формате «1 + 1», так и в формате «5 + 2». Мы остаёмся верны принципам добрососедства, сотрудничества и договороспособности», — цитирует РИА Новости Красносельского.
По его словам, Тирасполь однозначно настаивает на присутствии на берегах Днестра миротворцев из России.
«Считаю, что это как раз та база, благодаря которой и возможны дальнейшие переговоры, а не стрельба из автоматов, пушек и иные провокации. Это важно понимать», — отметил он.
В начале декабря президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет работать над тем, чтобы найти решение приднестровского конфликта.
По её словам, переговорному процессу в формате «5 + 2» нужно вернуть функциональность.