Глава Приднестровья заявил о готовности к переговорам с Молдавией

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил о готовности к диалогу с Молдавией в любом формате.

«Наша же позиция остаётся прежней. Мы готовы к диалогу — как в формате «1 + 1», так и в формате «5 + 2». Мы остаёмся верны принципам добрососедства, сотрудничества и договороспособности», — цитирует РИА Новости Красносельского.

По его словам, Тирасполь однозначно настаивает на присутствии на берегах Днестра миротворцев из России.

«Считаю, что это как раз та база, благодаря которой и возможны дальнейшие переговоры, а не стрельба из автоматов, пушек и иные провокации. Это важно понимать», — отметил он.

В начале декабря президент Молдавии Майя Санду заявила, что будет работать над тем, чтобы найти решение приднестровского конфликта.

По её словам, переговорному процессу в формате «5 + 2» нужно вернуть функциональность.