Пашинян заявил о готовности уйти в отставку по решению народа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку в результате решения народа. По его словам, необходимо провести внеочередные парламентские выборы.

«Я готов уйти с должности премьера в результате народного решения. С должности премьера я могу уйти только по решению народа», — написал он в Facebook.

Он подчеркнул, что готов продолжить руководство Арменией «в эти непростые времена в случае восстановления доверия народа».

«Есть только один способ получить ответ на все эти вопросы — проведение внеочередных парламентских выборов», — добавил Пашинян.

Премьер предложил «парламентским и заинтересованным силам» провести внеочередные парламентские выборы в 2021 году.

Ранее демонстранты, требующие отставки Пашиняна, перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване.

В конце ноября президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости формирования нового правительства на фоне кризиса в республике.