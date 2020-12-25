В Молдавии за сутки выявили более 800 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 815 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 140 250.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (25 декабря. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 815 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 140 250», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 125 212 человек, более 2,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон оценил, как правительство страны справляется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.