Володин прокомментировал заявление Киева об опреснительных установках в Крыму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление МИД Украины о том, что Киев приложит все усилия, чтобы помешать строительству опреснительных станций на Крымском полуострове.

Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Это же надо так ненавидеть людей! Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что Украине не удастся сорвать строительство опреснительных установок в Крыму. Он напомнил, что Киев делал такие же заявления по поводу строительства Крымского моста, а также приезда в Крым туристов.

Строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится в течение 14—16 месяцев, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.