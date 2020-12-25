Володин прокомментировал заявление Киева об опреснительных установках в Крыму

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление МИД Украины о том, что Киев приложит все усилия, чтобы помешать строительству опреснительных станций на Крымском полуострове.
Володин прокомментировал заявление Киева об опреснительных установках в Крыму
  • © State Duma Russia
  • globallookpress.com

Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Это же надо так ненавидеть людей! Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще», — заявил Володин.

Он подчеркнул, что Украине не удастся сорвать строительство опреснительных установок в Крыму. Он напомнил, что Киев делал такие же заявления по поводу строительства Крымского моста, а также приезда в Крым туристов.

Строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится в течение 14—16 месяцев, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

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