Белоруссия планирует получить несколько разных вакцин от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».
«Мы планируем ещё пять-шесть вакцин привезти в Белоруссию. В зависимости от того, как договоримся, сейчас это дефицит большой. Попробуем и сравним», — сказал он в ходе общения с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.
Также он добавил, что вакцинация от COVID-19 будет исключительно добровольной.
Ранее председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков назвал возможные сроки появления прототипа белорусской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.