Белоруссия планирует получить несколько разных вакцин от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна намерена получить пять-шесть разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Мы планируем ещё пять-шесть вакцин привезти в Белоруссию. В зависимости от того, как договоримся, сейчас это дефицит большой. Попробуем и сравним», — сказал он в ходе общения с коллективом Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

Также он добавил, что вакцинация от COVID-19 будет исключительно добровольной.

Ранее председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков назвал возможные сроки появления прототипа белорусской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.