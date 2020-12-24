Президент Грузии утвердила Гахарию премьер-министром страны
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии премьер-министром страны.
- globallookpress.com
Об этом сообщает «Рустави 2».
Соответствующий документ Зурабишвили получила от парламента страны.
Ранее парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с Георгием Гахарией, который ранее исполнял обязанности премьера республики.
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