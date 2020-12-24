Президент Грузии утвердила Гахарию премьер-министром страны

Короткая ссылка
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии премьер-министром страны.
Президент Грузии утвердила Гахарию премьер-министром страны
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Рустави 2».

Соответствующий документ Зурабишвили получила от парламента страны.

Ранее парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с Георгием Гахарией, который ранее исполнял обязанности премьера республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить