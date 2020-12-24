Президент Грузии утвердила Гахарию премьер-министром страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии премьер-министром страны.

Об этом сообщает «Рустави 2».

Соответствующий документ Зурабишвили получила от парламента страны.

Ранее парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с Георгием Гахарией, который ранее исполнял обязанности премьера республики.