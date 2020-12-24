Парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с Георгием Гахарией, который ранее исполнял обязанности премьера республики.

За представленный список проголосовали 85 депутатов, ни одного против, передаёт Sputnik Грузия.

Все проголосовавшие — представители правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Как отмечается, в зале заседаний по-прежнему все места оппозиции пустуют.

В новом составе кабмина лишь одна перестановка: главой Минюста вместо Теи Цулукиани назначен Гоча Лорткипанидзе.

11 декабря правительство Грузии объявило об уходе в отставку в связи с началом работы нового парламента.