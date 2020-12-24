Парламент Грузии утвердил состав нового правительства
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- РИА Новости
За представленный список проголосовали 85 депутатов, ни одного против, передаёт Sputnik Грузия.
Все проголосовавшие — представители правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».
Как отмечается, в зале заседаний по-прежнему все места оппозиции пустуют.
В новом составе кабмина лишь одна перестановка: главой Минюста вместо Теи Цулукиани назначен Гоча Лорткипанидзе.
11 декабря правительство Грузии объявило об уходе в отставку в связи с началом работы нового парламента.