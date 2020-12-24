Парламент Грузии утвердил состав нового правительства

Короткая ссылка
Парламент Грузии утвердил состав нового правительства во главе с Георгием Гахарией, который ранее исполнял обязанности премьера республики.
Парламент Грузии утвердил состав нового правительства
  • © Sputnik / Владимир Умикашвили
  • РИА Новости

За представленный список проголосовали 85 депутатов, ни одного против, передаёт Sputnik Грузия.

Все проголосовавшие — представители правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Как отмечается, в зале заседаний по-прежнему все места оппозиции пустуют.

В новом составе кабмина лишь одна перестановка: главой Минюста вместо Теи Цулукиани назначен Гоча Лорткипанидзе.

11 декабря правительство Грузии объявило об уходе в отставку в связи с началом работы нового парламента. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить