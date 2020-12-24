В Киеве оценили потенциал нормандского и минского процессов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что потенциал нормандского и минского переговорных процессов по Донбассу ещё не исчерпан.

Кулеба рассказал о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором есть пять сценариев развития событий на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

По словам украинского министра, сейчас события разворачиваются по первому сценарию.

«Когда коллеги говорят о плане Б, они, очевидно, артикулируют мысль о невозможности бесконечно находиться в нынешней модальности процесса, но потенциал нормандского формата и минского процесса не исчерпан ещё», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.