В Киеве оценили потенциал нормандского и минского процессов
- Reuters
Кулеба рассказал о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором есть пять сценариев развития событий на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
По словам украинского министра, сейчас события разворачиваются по первому сценарию.
«Когда коллеги говорят о плане Б, они, очевидно, артикулируют мысль о невозможности бесконечно находиться в нынешней модальности процесса, но потенциал нормандского формата и минского процесса не исчерпан ещё», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.