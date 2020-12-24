В Молдавии за сутки выявили более 1200 случаев коронавируса
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (24 декабря. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 1222 новых случая заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 139 435», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 123 924 человека, более 2,8 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон оценил, как правительство страны справляется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.