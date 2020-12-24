МИД Белоруссии пообещал ответные меры на санкции США

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Белоруссия подготовила и в ближайшее время введёт ответные меры в связи с ограничениями со стороны США в отношении ряда белорусских организаций и официальных лиц, сообщил МИД республики.
МИД Белоруссии пообещал ответные меры на санкции США
  • РИА Новости

«Инструмент санкций — заведомо бесполезный и контрпродуктивный. Вместе с тем ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие», — говорится в пресс-релизе.

В Минске подчеркнули, что считают решение США о санкциях «эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел».

«Действия американских партнёров идут вразрез с ранее провозглашённой ими же политикой вовлечения Беларуси во взаимодействие... насаждаемая американцами «диктатура прав человека» выглядит особенно неуместно на фоне того, что в самих США с правами человека далеко не всё в порядке», — отметили в белорусском МИД.

Там добавили, что считают важным поддержание взаимовыгодных отношений с США, основанных на равноправии и взаимном уважении, при условии «отказа Соединённых Штатов от политики санкционного пресса».

23 декабря Минфин США сообщил о введении новых санкций в отношении ряда организаций и официальных лиц Белоруссии, в том числе против первого замминистра внутренних дел страны Геннадия Казакевича.

В отношении 39 лиц, которые якобы причастны к «подрыву демократии» в Белоруссии, Вашингтон ввёл визовые ограничения.

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