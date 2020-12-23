Посол рассказал о жёстком отношении Запада к Белоруссии

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу «БелРос» заявил, что в последние месяцы наблюдается жёсткое отношение западных стран к руководству Белоруссии.

«Мы видим, особенно в последние месяцы, сколь жёстким стал Запад по отношению к республиканскому руководству, сколь хлёсткие выражения не особо выбирают в ряде европейских столиц и США», — сказал Мезенцев.

Он добавил, что страны Запада выражают «предельно жёсткое отношение» к Белоруссии, а также дают «не правовые, скорее эмоциональные оценки» ситуации в республике.

Ранее США ввели визовые ограничения против 39 лиц из Белоруссии.

Также Минфин США сообщил о введении новых санкций в отношении ряда организаций и официальных лиц Белоруссии, в том числе против первого замминистра внутренних дел страны Геннадия Казакевича.