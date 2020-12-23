Украина может прекратить вывоз в Россию отработавшего ядерного топлива

Короткая ссылка
Украинская сторона с 2021 года планирует прекратить вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в Россию. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании «Энергоатом».
Украина может прекратить вывоз в Россию отработавшего ядерного топлива
  • Reuters

Как заявил и. о. президента «Энергоатома» Пётр Котин во время посещения Запорожской атомной электростанции, компания в 2021 году не планирует вывоз ОЯТ с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение на радиохимических предприятиях России.

Он добавил, что Украина уже прекратила отгружать ОЯТ в Россию.

«Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в Россию», — сказал Котин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны отказаться со временем от использования угля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить