Украина может прекратить вывоз в Россию отработавшего ядерного топлива

Украинская сторона с 2021 года планирует прекратить вывоз отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в Россию. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании «Энергоатом».

Как заявил и. о. президента «Энергоатома» Пётр Котин во время посещения Запорожской атомной электростанции, компания в 2021 году не планирует вывоз ОЯТ с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение на радиохимических предприятиях России.

Он добавил, что Украина уже прекратила отгружать ОЯТ в Россию.

«Если ничего не случится экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в Россию», — сказал Котин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны отказаться со временем от использования угля.