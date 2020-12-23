В Карабах за сутки вернулись из Армении ещё 378 беженцев

В Нагорный Карабах за сутки на автобусах из Армении в сопровождении российских миротворцев вернулись ещё 378 беженцев, сообщили в Минобороны России.

«Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Сегодня доставлены 378 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт», — приводит сообщение РИА Новости.

Всего в Карабах после прекращения боевых действий вернулись более 43 тыс. жителей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Южный Кавказ постепенно становится регионом стабильности, а не противоречий.