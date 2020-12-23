На Украине выявили 10 136 новых случаев коронавируса за сутки
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За прошедшие 24 часа в стране умерли 275 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии на Украине скончались 17 172 пациента с COVID-19, 615 660 человек вылечились.
Ранее власти Украины получили официальное одобрение от COVAX в ответ на запрос вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.