Минобороны рассказало о ходе разминирования в Карабахе

В Минобороны России рассказали о ходе разминирования в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что «за время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминированы 260 га местности, около 100 км дорог, 434 домостроения.

«Обнаружено и обезврежено более 8,6 тыс. взрывоопасных предметов», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве сообщили, что завершается разминирование северной окраины Степанакерта.

В Минобороны рассказали, что «обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне».

«Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности», — добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС России сообщили, что российская сторона доставила в Нагорный Карабах ещё 35 вагонов с гуманитарной помощью.