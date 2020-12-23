Минобороны рассказало о ходе разминирования в Карабахе
Отмечается, что «за время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминированы 260 га местности, около 100 км дорог, 434 домостроения.
«Обнаружено и обезврежено более 8,6 тыс. взрывоопасных предметов», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве сообщили, что завершается разминирование северной окраины Степанакерта.
В Минобороны рассказали, что «обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне».
«Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности», — добавили в ведомстве.
Ранее в МЧС России сообщили, что российская сторона доставила в Нагорный Карабах ещё 35 вагонов с гуманитарной помощью.