В центре Киева предприниматели устроили очередную акцию протеста

Короткая ссылка
В центре Киева около 2,5 тыс. предпринимателей устроили очередную акцию протеста. Они требуют встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В центре Киева предприниматели устроили очередную акцию протеста
  • @UA.KyivPolice
  • Facebook

Об этом сообщает «112 Украина».

«Сейчас на Майдане более 2,5 тыс. митингующих. Они хотят пойти шествием к офису президента на Банковую, чтобы к ним лично вышел президент Украины Владимир Зеленский», — пишет телеканал.

Отмечается, что протестующие готовы подождать его некоторое время возле здания, но если он не выйдет, тогда они отправятся во Дворец спорта, где сегодня выступает студия «Квартал-95», членом которой ранее был Зеленский.

«На Майдане они оставят своих людей — около 300 человек, чтобы полиция не заняла площадь Независимости», — добавляется в сообщении.

15 декабря украинские предприниматели устроили акцию протеста возле здания Верховной рады в Киеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить