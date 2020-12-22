В центре Киева предприниматели устроили очередную акцию протеста

В центре Киева около 2,5 тыс. предпринимателей устроили очередную акцию протеста. Они требуют встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Сейчас на Майдане более 2,5 тыс. митингующих. Они хотят пойти шествием к офису президента на Банковую, чтобы к ним лично вышел президент Украины Владимир Зеленский», — пишет телеканал.

Отмечается, что протестующие готовы подождать его некоторое время возле здания, но если он не выйдет, тогда они отправятся во Дворец спорта, где сегодня выступает студия «Квартал-95», членом которой ранее был Зеленский.

«На Майдане они оставят своих людей — около 300 человек, чтобы полиция не заняла площадь Независимости», — добавляется в сообщении.

15 декабря украинские предприниматели устроили акцию протеста возле здания Верховной рады в Киеве.