В Киеве предприниматели устроили акцию протеста

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В центре Киева предприниматели устроили акцию протеста возле здания Верховной рады.
В Киеве предприниматели устроили акцию протеста
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Уточняется, что в связи с демонстрацией сотрудники правоохранительных органов Киева и нацгвардейцы перешли на усиленный режим обеспечения безопасности. 

По данным издания, протестующие уже перекрыли движение автомобилей по улицам Грушевского и Шелковичной. Они расстилают красную ковровую дорожку для депутатов.

Отмечается, что вышедшие на митинг предприниматели требуют не запрещать им работать во время январского локдауна на Украине и отменить обязательное введение кассовых аппаратов. 

Ранее в Польше противники ужесточения законодательства об абортах провели очередную антиправительственную акцию протеста.

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