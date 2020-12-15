В Киеве предприниматели устроили акцию протеста
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Уточняется, что в связи с демонстрацией сотрудники правоохранительных органов Киева и нацгвардейцы перешли на усиленный режим обеспечения безопасности.
По данным издания, протестующие уже перекрыли движение автомобилей по улицам Грушевского и Шелковичной. Они расстилают красную ковровую дорожку для депутатов.
Отмечается, что вышедшие на митинг предприниматели требуют не запрещать им работать во время январского локдауна на Украине и отменить обязательное введение кассовых аппаратов.
Ранее в Польше противники ужесточения законодательства об абортах провели очередную антиправительственную акцию протеста.