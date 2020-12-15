В Киеве предприниматели устроили акцию протеста

В центре Киева предприниматели устроили акцию протеста возле здания Верховной рады.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Уточняется, что в связи с демонстрацией сотрудники правоохранительных органов Киева и нацгвардейцы перешли на усиленный режим обеспечения безопасности.

По данным издания, протестующие уже перекрыли движение автомобилей по улицам Грушевского и Шелковичной. Они расстилают красную ковровую дорожку для депутатов.

Отмечается, что вышедшие на митинг предприниматели требуют не запрещать им работать во время январского локдауна на Украине и отменить обязательное введение кассовых аппаратов.

Ранее в Польше противники ужесточения законодательства об абортах провели очередную антиправительственную акцию протеста.