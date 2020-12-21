Принят новый бюджет Союзного государства

Парламентарии приняли новый бюджет Союзного государства. Об этом информирует интернет-газета «Дни.ру».

Отмечается, что бюджет Союзного государства на 2021 год составит более 4,7 млрд рублей. Расходы запланированы в объёме 4,6 млн. Бюджет сформирован с профицитом — 47,5 млн рублей.

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин рассказал, что «основные средства бюджета будут направлены на финансирование девяти программ и 26 мероприятий в таких сферах, как обеспечение пограничной безопасности, совершенствование военной инфраструктуры, развитие сельского хозяйства, защита информационных ресурсов в условиях нарастающих внешних угроз».

Также Володин заявил, что «близка к завершению работа по отмене роуминга на территории Союзного государства».