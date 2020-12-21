Мишустин обсудил с премьером Казахстана производство «Спутника V»

Российский премьер Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщается на сайте кабмина России.

Отмечается, что стороны «рассмотрели актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, включая перспективные проекты в области энергетики и транспорта, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС».

Также Мишустин и Мамин «уделили особое внимание совместным мерам по борьбе с коронавирусом и организации на территории Казахстана производства российской вакцины «Спутник V».

Ранее сообщалось, что в Казахстане началось производство российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Старт производству дал премьер-министр Аскар Мамин во время посещения Карагандинского фармацевтического комплекса.

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».