Мишустин обсудил с премьером Казахстана производство «Спутника V»
- © РИА Новости / Дмитрий Астахов
Отмечается, что стороны «рассмотрели актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, включая перспективные проекты в области энергетики и транспорта, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС».
Также Мишустин и Мамин «уделили особое внимание совместным мерам по борьбе с коронавирусом и организации на территории Казахстана производства российской вакцины «Спутник V».
Ранее сообщалось, что в Казахстане началось производство российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Старт производству дал премьер-министр Аскар Мамин во время посещения Карагандинского фармацевтического комплекса.
Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от COVID-19 «Спутник V».