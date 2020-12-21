Пять человек погибли в результате ДТП на севере Казахстана

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В Павлодарской области Казахстана в результате столкновения трёх автомобилей погибли пять человек, включая ребёнка, сообщили в пресс-службе МВД страны.

«В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и четыре пассажира, один из которых малолетний ребёнок, автомашины Lada Granta», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным пресс-службы, в 20 декабря на трассе Павлодар-Кызылорда в условиях плохой видимости произошло столкновение автомашин Subaru Outback, Lada Granta и Тоyоtа Cаmrу.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Обстоятельства и личности погибших устанавливаются.

В феврале в казахстанском Актобе 26 человек получили травмы в результате столкновения автобуса и такси.

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