В Казахстане 26 человек пострадали в результате ДТП

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В казахстанском Актобе 26 человек получили травмы в результате столкновения автобуса и такси.
В Казахстане 26 человек пострадали в результате ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

По имеющимся данным, авария произошла утром 15 февраля. На перекрестке столкнулись автомобиль, принадлежащий службе такси, и автобус ПАЗ, который в результате удара опрокинулся.

«В результате ДТП 26 пассажиров автобуса доставлены в больницу», — отметили в ведомстве.

Ранее в результате аварии с участием автобуса в Казахстане погибли по меньшей мере семь человек.

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