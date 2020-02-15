В Казахстане 26 человек пострадали в результате ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
По имеющимся данным, авария произошла утром 15 февраля. На перекрестке столкнулись автомобиль, принадлежащий службе такси, и автобус ПАЗ, который в результате удара опрокинулся.
«В результате ДТП 26 пассажиров автобуса доставлены в больницу», — отметили в ведомстве.
Ранее в результате аварии с участием автобуса в Казахстане погибли по меньшей мере семь человек.