В Казахстане 26 человек пострадали в результате ДТП

В казахстанском Актобе 26 человек получили травмы в результате столкновения автобуса и такси.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

По имеющимся данным, авария произошла утром 15 февраля. На перекрестке столкнулись автомобиль, принадлежащий службе такси, и автобус ПАЗ, который в результате удара опрокинулся.

«В результате ДТП 26 пассажиров автобуса доставлены в больницу», — отметили в ведомстве.

Ранее в результате аварии с участием автобуса в Казахстане погибли по меньшей мере семь человек.