Число погибших при ДТП в Казахстане увеличилось до семи

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В результате крушения автобуса в Казахстане погибли по меньшей мере семь человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя комитета МВД Казахстана по ЧС Нурсултана Нурахметова.

Нурахметов сообщил, что в салоне автобуса «находились 35 человек».

«Погибших семеро, из которых один скончался по дороге в больницу», — заявил он.

Он добавил, что 28 человек пострадали.

Ранее сообщалось о четырёх погибших.

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