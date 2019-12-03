Число погибших при ДТП в Казахстане увеличилось до семи

В результате крушения автобуса в Казахстане погибли по меньшей мере семь человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя комитета МВД Казахстана по ЧС Нурсултана Нурахметова.

Нурахметов сообщил, что в салоне автобуса «находились 35 человек».

«Погибших семеро, из которых один скончался по дороге в больницу», — заявил он.

Он добавил, что 28 человек пострадали.

Ранее сообщалось о четырёх погибших.