В Казахстане усилят ограничительные меры из-за коронавируса

В Казахстане с 25 декабря по 5 января будут усилены ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

«Первое: с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов», — цитирует сообщение ТАСС.

Также будут усилены ограничительные меры на крупнейшем в Казахстане месторождении Тенгиз до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на следующей неделе в республике будет запущено совместное с Россией производство вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.