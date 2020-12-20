В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о российской вакцине

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что гражданам его страны невозможно будет объяснить, почему Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, в ситуации когда США и ЕС не предоставляют свои вакцины.

Бальбек подчеркнул, что получение Украиной российской вакцины могло бы стать первым шагом к улучшению отношений между государствами.

«Но Зеленский не может на это пойти в силу политических обязательств. Именно поэтому он и заявляет, что невозможно объяснить причину отказа от российской вакцины», — отметил парламентарий.

По словам собеседника RT, Зеленский не будет объяснять украинцам, что иное решение не будет понято на Западе, а также вызовет негативную реакцию «местного истеблишмента» на Украине.

Депутат добавил, что в данной ситуации украинский народ является единственной «максимально пострадавшей стороной».

Ранее Зеленский в интервью The New York Times заявил, что гражданам его страны невозможно будет объяснить, почему Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, в ситуации когда США и ЕС не предоставляют свои вакцины.

Газета отметила, что президент Украины недоволен тем, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому американская сторона не будет поставлять вакцину от COVID-19 в другие страны, пока доступ к ней не получат все американские граждане.