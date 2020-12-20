На Украине за сутки зафиксировали 8325 новых случаев коронавируса

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На Украине за сутки зафиксировали 8325 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 964 448 случаев COVID-19, сообщает глава украинского Минздрава Максим Степанов.
На Украине за сутки зафиксировали 8325 новых случаев коронавируса
  • Reuters

«8325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 20 декабря 2020 года. В частности, заболели 443 ребёнка и 306 медработников», — написал он в Facebook.

По его словам, за минувшие сутки были госпитализированы 3037 человек, 116 заболевших скончались.

Кроме того, за 24 часа вылечились от коронавируса ещё 6626 человек.

Всего на Украине зарегистрировано 16 585 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что гражданам его страны невозможно будет объяснить, почему Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса в ситуации, когда США и ЕС не предоставляют свои вакцины.

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