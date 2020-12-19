Пираты захватили в плен шесть украинцев у берегов Нигерии

Возле берегов Нигерии пираты напали на грузовое судно STEVIA, в плен были захвачены восемь членов экипажа, включая шестерых украинцев.

Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины.

«В результате пиратского нападения на судно STEVIA у побережья Нигерии 16 декабря были захвачены восемь членов экипажа, в том числе шесть граждан Украины», — цитирует сообщение «Громадське».

Отмечается, что судовладельцем является албанская компания.

Украинские дипломаты принимают меры реагирования.

В ноябре в посольстве России в Республике Бенин и Тоголезской Республике подтвердили похищение четырёх членов экипажа с танкера Agisilaos, среди которых был россиянин.