Пираты захватили в плен шесть украинцев у берегов Нигерии
- AFP
Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины.
«В результате пиратского нападения на судно STEVIA у побережья Нигерии 16 декабря были захвачены восемь членов экипажа, в том числе шесть граждан Украины», — цитирует сообщение «Громадське».
Отмечается, что судовладельцем является албанская компания.
Украинские дипломаты принимают меры реагирования.
В ноябре в посольстве России в Республике Бенин и Тоголезской Республике подтвердили похищение четырёх членов экипажа с танкера Agisilaos, среди которых был россиянин.