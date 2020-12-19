На Украине за сутки выявлено 11 742 новых случая коронавируса

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На Украине за сутки выявили 11 742 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 956 123 случая COVID-19, сообщает глава украинского Минздрава Максим Степанов.
На Украине за сутки выявлено 11 742 новых случая коронавируса
  • © Reuters

«11 742 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник», — написал Степанов в Facebook.

По его словам, за минувшие сутки были госпитализированы 2865 человек, 213 заболевших скончались.

Кроме того, за 24 часа вылечились от коронавируса ещё 13 314 человек.

Всего на Украине зарегистрировано 16 469 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Ранее на Украине сообщили, что надеются вакцинировать по 2 млн человек в неделю.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо получить вакцину от COVID-19 уже в начале 2021 года.

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