На Украине надеются вакцинировать по 2 млн человек в неделю

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Украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, согласно национальному плану вакцинации, ведомство ожидает, что украинская система здравоохранения сможет прививать от коронавируса по 2 млн человек в неделю при максимальном привлечении всех имеющихся ресурсов.
На Украине надеются вакцинировать по 2 млн человек в неделю
  • Reuters

Об этом он заявил в ходе брифинга.

«К составлению этого нацплана привлечены не только украинские эксперты, но также эксперты ВОЗ, UNICEF. Это должен быть очень чёткий план вакцинации, где нет никаких мелочей. Который чётко и пошагово отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть», — цитирует министра «СТРАНА.ua».

По его словам, 18 декабря министерство издаст указ о начале кампании по вакцинации населения Украины.

«Расчётная возможность — это то, что мы теоретически можем делать. Это 2 млн прививок в неделю, если будут привлечены все. И это рассчитано по количеству времени, которое необходимо на проведение прививания», — добавил он.

Ранее Степанов рассказал, когда Украина получит первые дозы вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Он отметил, что страна надеется получить их «до конца первого полугодия 2021 года».

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