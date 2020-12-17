На Украине надеются вакцинировать по 2 млн человек в неделю
- Reuters
Об этом он заявил в ходе брифинга.
«К составлению этого нацплана привлечены не только украинские эксперты, но также эксперты ВОЗ, UNICEF. Это должен быть очень чёткий план вакцинации, где нет никаких мелочей. Который чётко и пошагово отвечает на все вопросы, которые могут возникнуть», — цитирует министра «СТРАНА.ua».
По его словам, 18 декабря министерство издаст указ о начале кампании по вакцинации населения Украины.
«Расчётная возможность — это то, что мы теоретически можем делать. Это 2 млн прививок в неделю, если будут привлечены все. И это рассчитано по количеству времени, которое необходимо на проведение прививания», — добавил он.
Ранее Степанов рассказал, когда Украина получит первые дозы вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX. Он отметил, что страна надеется получить их «до конца первого полугодия 2021 года».